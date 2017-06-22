《中国报摘》--其他报纸重要消息6月22日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**上海证券报**
--国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，系统部署第二批大众创业万众创新示范基地建设工作；明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
**证券时报**
--常熟银行公告称，江苏银监局已批准常熟银行公开发行不超过30亿元的A股可转换公司债券，在转股后需要按照相关监管要求计入核心一级资本。
--贵州首家省级地方资产管理公司（AMC）日前完成工商信息登记，并领取营业执照。统计显示，截至目前已有47家地方AMC正式成立，其中14个省级行政区域至少已有2家地方AMC，此外至少还有4家省级AMC仍在筹建中。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，在并购重组被表态鼓励的同时，IPO的审核虽然不会停止，但审核程度会愈加严格；部分大型券商投行部门与监管层沟通后，开始在内部会上对未来投行业务的监管趋势进行研判，并提出对并购重组业务增加投入。
**人民日报**
--近日，中国国家电网公司投资收购希腊国家电网公司24%股权项目取得圆满成功。这是国家电网公司继入股葡萄牙国家能源网公司、意大利能源网存贷款公司后在欧洲市场的又一项重大投资，是国家电网公司国际化进程中的新里程碑。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。