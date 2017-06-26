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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:27 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月26日

**上海证券报**

--经梳理发现，二季度以来，中国内蒙古、贵州、四川等地相继集中开工了一批重大项目，总投资规模超过万亿元人民币。从资金投向来看，多地将半数资金投向了新兴产业。

**金融时报**

--人民银行武汉分行营业管理部主任李斌撰文称，数据和实证结果显示，不论是从操作频率、规模还是对货币市场利率的引导程度上，七天央行逆回购利率都优于14天逆回购利率，可作为关键政策利率，同时将银行间质押回购利率与SHIBOR利率作为市场基准利率。

--中国东方资产管理公司入股的宁波金融资产管理股份有限公司日前正式挂牌，是该市唯一一家开展不良资产处置业务的地方资产管理公司，注册资本10亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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