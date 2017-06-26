《中国报摘》--其他报纸重要消息6月26日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
**上海证券报**
--经梳理发现，二季度以来，中国内蒙古、贵州、四川等地相继集中开工了一批重大项目，总投资规模超过万亿元人民币。从资金投向来看，多地将半数资金投向了新兴产业。
**金融时报**
--人民银行武汉分行营业管理部主任李斌撰文称，数据和实证结果显示，不论是从操作频率、规模还是对货币市场利率的引导程度上，七天央行逆回购利率都优于14天逆回购利率，可作为关键政策利率，同时将银行间质押回购利率与SHIBOR利率作为市场基准利率。
--中国东方资产管理公司入股的宁波金融资产管理股份有限公司日前正式挂牌，是该市唯一一家开展不良资产处置业务的地方资产管理公司，注册资本10亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。