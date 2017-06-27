《中国报摘》--其他报纸重要消息6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
**上海证券报**
--成品油消费的低迷不仅引发市场主体大打价格战，也令一些主营单位的采购策略发生改变。从多家机构证实，国内最大的成品油零售商中石化集团自6月份起就基本停止外采汽油。据悉，此举的目的仍是为消化掉因汽油消费负增长而不断推高的库存。
--在定增受阻后，陕国投A拟按照每10股配售不超过3股的比例，向全体股东配股募资不超过30亿元，以充实资本金。
--均胜电子称，拟通过美国子公司KSS Holdings, Inc.收购日前申请破产保护的日本高田(Takata Corporation)硝酸铵气体发生器业务以外的资产，交易金额预计不高于15.88亿美元。
**证券时报**
--中期协期货行业2016年财务信息显示，全国149家期货公司去年共实现净利64.75亿元，同比增长9.51%。净利排名前10中，除了永安期货和瑞达期货外，其他均为券商系公司。
--据基金公司发布的清盘相关公告统计，截至6月26日，今年共有15只公募基金已清盘，加上3只已公告拟清盘的公募基金，清盘基金数量达18只，和2016年全年数量相等，清盘速度加倍。
--上周末，富国新回报发布诉山东山水水泥集团债券交易纠纷案终审判决，历时一年多的首例公募超短债违约事件终于有了结果。若执行顺利，富国、海富通、鑫元三家踩雷基金公司合计将追回超4.65亿资金。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。