《中国报摘》--其他报纸重要消息6月27日

**上海证券报**

--成品油消费的低迷不仅引发市场主体大打价格战，也令一些主营单位的采购策略发生改变。从多家机构证实，国内最大的成品油零售商中石化集团自6月份起就基本停止外采汽油。据悉，此举的目的仍是为消化掉因汽油消费负增长而不断推高的库存。

--在定增受阻后，陕国投A拟按照每10股配售不超过3股的比例，向全体股东配股募资不超过30亿元，以充实资本金。

--均胜电子称，拟通过美国子公司KSS Holdings, Inc.收购日前申请破产保护的日本高田(Takata Corporation)硝酸铵气体发生器业务以外的资产，交易金额预计不高于15.88亿美元。

**证券时报**

--中期协期货行业2016年财务信息显示，全国149家期货公司去年共实现净利64.75亿元，同比增长9.51%。净利排名前10中，除了永安期货和瑞达期货外，其他均为券商系公司。

--据基金公司发布的清盘相关公告统计，截至6月26日，今年共有15只公募基金已清盘，加上3只已公告拟清盘的公募基金，清盘基金数量达18只，和2016年全年数量相等，清盘速度加倍。

--上周末，富国新回报发布诉山东山水水泥集团债券交易纠纷案终审判决，历时一年多的首例公募超短债违约事件终于有了结果。若执行顺利，富国、海富通、鑫元三家踩雷基金公司合计将追回超4.65亿资金。(完)