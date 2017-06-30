《中国报摘》--其他报纸重要消息6月30日

**上海证券报**

--中国保监会发布数据显示，在体现保障成分指标的原保险保费收入连续五个月同比增长同时，同期人身险行业的保户投资款新增交费指标月月下滑，前5月分别降52.4%、69%、62.4%、56.7%和46.1%，反映出人身险行业在加速转型。

--西安饮食称控股股东西旅集团，拟将持有的占总股本的15%，即7,486万股股份转让给华侨城集团，同时将持有的3,014万股表决权、提案权等授权给后者。至此华侨城集团将成为西安饮食控股股东，国资委将成为公司实际控制人。

--中国中车称，今年4-6月签订合同金额约257.9亿元人民币，加上1-3月的417.5亿元，上半年合计签单额达675.4亿元，较去年同期的320.8亿元倍增。

**证券时报**

--富控互动拟以现金方式购买宏投网络49%的股权，交易对价22.3亿元。交易完成后，富控互动将拥有宏投网络及其核心资产英国Jagex游戏公司100%股权。

**每日经济新闻**

--对于美的集团旗下合肥美的电冰箱有限公司遭遇理财资金骗局消息，美的集团官方微信声明证实涉案理财产品规模为10亿元，已经报案，主要涉案人员正在或已抓捕归案，公司已收回部分委托理财资金，预计整体损失可控。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)