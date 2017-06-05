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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月5日

**上海证券报**

--中国保监会日前已起草《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，并于6月2日下发至地方保监局及财险公司，征求行业内部意见。 通知要求各财险公司应树立科学经营理念，强化合规主体责任，不得忽视内控合规和风险管控，盲目拼规模、抢份额。

**第一财经日报**

--国务院国资委召开国企改革吹风会，总结了国企改革相关任务的最新进展，并透露下一步将稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组，探索海外资产整合，集中资源形成合力，更好发挥协同效应。

--接近证监会发审委员的业内人士透露，近期IPO（首次公开发行）节奏确实要放缓，但预计不会暂停，因为暂停之后还要重启，需要解决的问题会更多。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 乔艳红)
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