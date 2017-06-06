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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:18 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月6日

**上海证券报**

--棕榈股份公告，公司已与梅州市平远县政府签署的《城乡生态环境综合治理及配套产业发展项目战略合作框架协议书》，项目总投资额预计约80亿元人民币，其中城乡生态环境综合治理工程项目和产业开发项目将分别投入30亿元、50亿元。

**人民日报**

--中国建设银行董事长王洪章撰文指出，银行业首先要把自身的风险控制好。坚持有所为、有所不为，防止形成新的不良资产。重点排查委外、同业、资管、债券等业务中存在的风险隐患，防止金融风险跨行业、跨区域、跨市场传导，发挥好大银行的金融风险“稳定器”和“隔离器”作用。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 杨淑祯)
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