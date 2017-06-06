《中国报摘》--其他报纸重要消息6月6日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--棕榈股份公告，公司已与梅州市平远县政府签署的《城乡生态环境综合治理及配套产业发展项目战略合作框架协议书》，项目总投资额预计约80亿元人民币，其中城乡生态环境综合治理工程项目和产业开发项目将分别投入30亿元、50亿元。
**人民日报**
--中国建设银行董事长王洪章撰文指出，银行业首先要把自身的风险控制好。坚持有所为、有所不为，防止形成新的不良资产。重点排查委外、同业、资管、债券等业务中存在的风险隐患，防止金融风险跨行业、跨区域、跨市场传导，发挥好大银行的金融风险“稳定器”和“隔离器”作用。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为