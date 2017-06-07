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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月7日

**上海证券报**

--记者从国寿集团相关人士处获悉，中国农业银行监事长袁长清出任国寿集团总裁，任命已于周二上午正式宣布。

--云南白药公告，控股股东白药控股拟通过增资方式引入第三方股东江苏鱼跃，增资后白药控股的股权结构将为云南省国资委、新华都集团及江苏鱼跃分别持股45%、45%、10%，江苏鱼跃的出资额为56.38亿元人民币。

--中国电建公告，近日公司下属全资子公司中国水利水电第十四工程局有限公司等组成联合体中标贵州省凯里环城高速公路北段PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总投资约110亿元。

**金融时报**

--中国银行发布今年一季度跨境人民币指数（CRI）为233点，较去年末上升4个百分点。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 乔艳红)
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