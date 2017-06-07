《中国报摘》--其他报纸重要消息6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--记者从国寿集团相关人士处获悉，中国农业银行监事长袁长清出任国寿集团总裁，任命已于周二上午正式宣布。
--云南白药公告，控股股东白药控股拟通过增资方式引入第三方股东江苏鱼跃，增资后白药控股的股权结构将为云南省国资委、新华都集团及江苏鱼跃分别持股45%、45%、10%，江苏鱼跃的出资额为56.38亿元人民币。
--中国电建公告，近日公司下属全资子公司中国水利水电第十四工程局有限公司等组成联合体中标贵州省凯里环城高速公路北段PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总投资约110亿元。
**金融时报**
--中国银行发布今年一季度跨境人民币指数（CRI）为233点，较去年末上升4个百分点。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为