《中国报摘》--其他报纸重要消息6月8日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--万科大股东深圳市地铁集团称正筹划受让万科股份一事引发市场瞩目。记者获悉，深圳地铁集团此番应是受让中国恒大所持有的万科股权。
**证券时报**
--泸天化称，因拖欠供应商逾500万元人民币货款，而遭其向法院申请重整，公司股票今起复牌。
**21世纪经济报 道**
--深圳证券交易所固定收益信息平台显示，乐视网 20亿元小公募（面向合格投资者）公司债的发行申请已被终止。
**金融时报**
--北京银监局批复同意北京中关村银行开业，标志着北京市首家民营银行正式落地，成为全国第13家获批开业的民营银行。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为