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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月8日

**上海证券报**

--万科大股东深圳市地铁集团称正筹划受让万科股份一事引发市场瞩目。记者获悉，深圳地铁集团此番应是受让中国恒大所持有的万科股权。

**证券时报**

--泸天化称，因拖欠供应商逾500万元人民币货款，而遭其向法院申请重整，公司股票今起复牌。

**21世纪经济报 道**

--深圳证券交易所固定收益信息平台显示，乐视网 20亿元小公募（面向合格投资者）公司债的发行申请已被终止。

**金融时报**

--北京银监局批复同意北京中关村银行开业，标志着北京市首家民营银行正式落地，成为全国第13家获批开业的民营银行。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 杨淑祯)
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