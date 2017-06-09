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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 08:18 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月9日

**上海证券报**

--记者获悉，浙江省申报的绿色金融改革创新试验区有望近期获批。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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