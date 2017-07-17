《中国报摘》--其他报纸重要消息7月17日

**上海证券报**

--东北特钢集团旗下抚顺特钢公告显示，锦程沙洲拟投资44.62亿元人民币，拟持有重整后东北特钢集团43%股权。

--华灿光电总裁刘榕表示，公司将坚定扩产，目标是跻身全球两强，到2020年，芯片月产能达到300万片（以2英寸芯片计），整体收入达到100亿元。

**证券时报**

--基金子公司新规实施半年后，基金子公司业务向主动管理转型已有实质性进展。多家基金子公司人士表示，PE业务将是未来布局重点之一。

--摩根士丹利华鑫基金发布下半年投资策略称，下半年影响资产价格和投资风格的核心变量仍是利率走势。建议沿着三条主线寻求股票投资机会：受益于行业集中度提升、估值合理的白马龙头公司；受益于利差扩大的行业，如保险和银行；估值水平合理或较低、现金流稳定的行业，如航空和机场等。

**第一财经日报**

--华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康表示，预计中国二季度经济增长至少在6.8%，全年实现6.5%以上的增速目标应没有悬念。

**人民日报**

--科技部发布的《全球生态环境遥感监测2016年度报告》预计，2017年中国大宗粮油进口有增加趋势，其中小麦、水稻稳中略增，玉米稳中趋降，大豆与上年基本持平。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)