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2017年7月20日 / 凌晨12点28分 / 2 天内

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月20日

路透新闻部

1 分钟阅读

**上海证券报**

--按产业集团（公司）、投资公司、运营公司“三类划分”的角色定位下，目前的101家央企有望整合重组至90家以内，产业集团大致将有50余家、投资公司将有20多家，另有2到3家运营公司。而在这一格局形成过程中，央企重组整合会再掀热潮。

--业内知情人士透露，为防范投资运作风险，保监会近日在行业内部下发了《关于保险资金发起设立私募基金的监管口径》。

--预计管理规模将超过500亿元人民币的国方母基金将开启全新的基金模式，打造平台母基金、全市场母基金、份额转让母基金三大类母基金产品。

**21世纪经济报 道**

--国资委秘书长阎晓峰表示，境外业务投资运营是否依法合规不仅关系企业境外资产的安全、稳健运营，还直接关系到企业甚至国家的国际影响。国资委将与央企一起借鉴国际先进企业的经验，研究起草央企合规管理工作指引。

**人民日报**

--国际航运中心综合评价结果显示，2017年全球综合实力前十位国际航运中心分别为新加坡、伦敦、香港、汉堡、上海、迪拜、纽约、鹿特丹、东京、雅典。其中，亚太地区的上海、迪拜凭借自贸区创新驱动效应，排名实现了战略性提升，分别跃升至第五位、第六位。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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