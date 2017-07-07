《中国报摘》--其他报纸重要消息7月7日

**上海证券报**

--长城证券并购部总经理尹中余撰文称，重组新政导致股票市场出现了“一九”分化，不少中小股民因之付出了沉重代价。但随着虚高股价的整体回落，重组新政的巨大历史意义将在未来几年逐步显现出来，有望彻底根治中国股市的赌性生态。

--复星医药控股股东的复星集团再度进场增持，7月6日以竞价买入方式增持上市公司股份共计288.18万股，增持金额折合人民币约8,195万元。

**证券时报**

--中国银行间交易商协会披露，五只通过“债券通”渠道首次同步面向境内外投资者试点发行的非金融企业债务融资工具，截至6日已全部完成簿记，全场认购倍数均在两倍以上。来自德国、香港和澳门等国家和地区的十多家境外投资者积极参与投资，金额达12.7亿元，占发行总量的比重达18.2%。

--7月份煤炭年度长协的价格创出今年新低，连续上涨的现货市场价格与其严重背离，已超过了发改委此前划定的600元/吨高价红色预警线。分析师认为，本轮现货煤价上涨其实是透支了夏季用电高峰的预期，未来难有继续上行的空间。

**人民日报**

--国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成撰文称，地区生产总值统一核算改革核心目标就是让地区生产总值与国内生产总值基本衔接，从而准确反映国家和地区经济增长的规模、结构、速度。为了获得较好的考核结果，一些地方的党政领导对这项统计数据过度关注，甚至出现对统计工作不恰当的干预，这是造成统计数据不真实的重要原因。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 林高丽)