《中国新债预测》一年和10年新发国债利率均值3.15%、3.50%

* 招标品种：财政部1/10年新发国债
* 期限及招标金额：各360亿元人民币
* 招标时间: 周三(5月3日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、保险、基金)
* 预测区间：3.00%-3.22%；3.45%-3.55%
* 预测均值: 3.15%、3.50%(按各家机构预测值平均)
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。
“二级(10年国债)又上到3.50%了，这次国债发行规模又大，会不会投飞难说。”上海一银行交易员称。
据路透统计，周三将有2,300亿元的中期借贷便利(MLF)到期，收回等量流动性，截至目前央行未有续做公告。中国央行周二早间称，上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作；公开市场单日净回笼700亿元人民币。
中债国债到期收益率曲线显示，一年、10年期最新收益率为3.1672%、3.4668%。二级市场上，剩余期限近10年的国债170004券尾盘最新成交在3.50%，剩余期限近1年的国债170003券成交在3.21%。
上述两期债为财政部今年第九和第10期记账式附息国债，均采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。
两期债的具体招标时间同为5月3日上午10:35至11:35，5月4日开始计息，招标结束至5月4日进行分销，5月8日起上市交易。
标位限定方面，一年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、20个和35个标位。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)