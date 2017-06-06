《中国新债预测》一年和10年续发国债收益率均值3.53%和3.66%

* 招标品种：财政部1/10年续发国债

* 期限及招标金额：各400亿元人民币

* 招标时间: 周三(6月7日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、保险、券商、基金)

* 预测区间：3.45%-3.65%；3.58%-3.75%

* 预测均值: 3.53%、3.66%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月6日 - 中国财政部周三将续招标发行一年和10年固息国债。路透调查显示，半年末临近债市情绪谨慎，二级弱势震荡，从一级招标情况来看，受制于资金面、MPA(宏观审慎考核)等，配置需求尚难言转好；而本次国债单期发行量扩至400亿元，供给上升更添市场压力，两期债发行结果料偏弱，预测均值分别落于3.53%和3.66%。

上海一银行交易员称，“总体需求预计还是一般，今天二级也有点上。10年说不好，看有没有大户出来拿了；一年可能会发的很差，主要还是资金预期不好，AAA股份制存单都上5%了。”

“预计发行结果还是比二级偏高吧，毕竟发那么多，挺吓人。”上海另一银行交易员称。

中债国债到期收益率曲线显示，一、10年期最新收益率为3.5018%和3.6152%。

中国国家开发银行周二上午招标增发的三、七和10年三期债，中标收益率为4.2591%、4.3736%和4.3143%，此前预测均值为4.26%、4.42%和4.30%；三期债对应投标倍数2.39倍、2.94倍和2.44倍。

明日招标的一年期国债为财政部今年第九期国债的第一次续发，票面利率3.32%；10年期为财政部今年第10期国债的第一次续发，票面利率3.52%。全部为竞争性招标，均进行甲类成员追加投标。

两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为6月7日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；两期债招标结束至6月8日进行分销；6月12日起与之前发行的同期国债合并上市交易

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两期债均自2017年5月4日开始计息。10年期发行手续费为承销面值的0.1%。