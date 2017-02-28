《中国新债预测》一年和10年续发国债收益率预测均值2.71%和3.26%

* 招标品种：财政部一年和10年续发国债

* 招标金额：各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(3月1日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.68%-2.75%；3.24%-3.29%

* 预测均值: 2.71%、3.26%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。

交易员并称，明天是3月第一天，不排除资金面会有变化，可继续关注央行公开市场操作力度；而且当日将公布官方和财新制造业PMI，也是影响新债招标的变量。

上海一银行交易员表示，明日续发一年国债的标的券暂时没有成交，考虑到资金面情况，预计定位在估值附近；10年期情况略好，但也要看公布的PMI等是否会导致二级生变。

中债国债到期收益率曲线中，一年和10年期收益率分别为2.7106%和3.2871%。交易员透露，明日续发标的券170003暂时没有成交，最新估值为2.70%；10年期的170004最新成交在3.29%附近。

2月最后一个交易日，银行间市场周二早盘资金供给较上日明显收敛。交易员表示，央行公开市场连续第四日净回笼，同时叠加月末最后一天，大行等机构出资意愿不高，流动性略显紧势，非银等机构轧平头寸难度加大。

路透此前综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。

明日招标两期债为财政部今年第三期国债和第四期国债续发，票面利率2.78%和3.40%。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为3月1日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至3月2日进行分销；3月6日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。10年国债发行手续费为承销面值的0.1%。