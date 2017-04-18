《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%

* 招标品种：财政部七年续发国债

* 期限及招标金额：320亿元人民币

* 招标时间: 周三(19日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间：加权3.36%-3.41%/边际3.40-3.46%

* 预测均值: 加权3.38%/边际3.44%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。

市场人士还预计，在整体弱势格局中，机构博边际的意愿仍会偏强，该期续发国债边际收益率预测均值为3.44%。

上海一银行交易员表示，今日上午现券收益率一度升幅较大，国开10年活跃券160213收益率一度升至4.26%，新券170210也冲高至4.17-4.18%左右，“某大行委外赎回把大家吓尿了，都是传的，也不知真假，但大部队来砸，肯定慌啊。”

他并指出，午后市场心态趋稳，160213和170210收益率自高位回落了4-5个基点（bp），国债期货也震荡翻红，而由于短期市场波幅加剧，预测明日国债定位也比较有难度，目前看还是偏弱的可能性稍大一些。

中债国债到期收益率曲线显示，七年期最新收益率为3.3829%。本次续发标的券170006二级市场最新报价收益率在3.44%/3.38%附近。

北京一银行交易员则谈到，短期市场调整稍有过度之嫌，午后也有一些空头回补盘现身，上午国开新债的需求也并不差，料明日国债定位与二级水平接近。

国开行上午在银行间市场招标增发的一、七、10年固息债，中标收益率为3.5373%、4.2627%和4.1131%，此前市场预测均值3.57%、4.27%和4.11%。

明日招标新债为财政部今年第六期七年品种的续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年3月16日开始计息，票面利率3.20%，按年付息。招标当日原发行国债停止交易一天。

该期债具体招标时间为4月19日上午10:35至11:35。招标结束至4月20日进行分销；4月24日起与之前发行的同期国债合并上市交易。