《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振

* 招标品种：财政部三年新发国债
* 期限及招标金额：320亿元人民币
* 招标时间: 周三(26日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：3.14%-3.20%
* 预测均值: 3.17%(按各家机构预测值平均)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
华中一银行交易员称，三年国债期限不算短但收益率却不高，二级成交一直不活跃，料抑制需求。不过今日午后现券收益率明显下行，两种因素交杂之下，新债定位可能向估值靠拢或略低。
中债国债到期收益率曲线显示，三年期最新收益率为3.1867%。二级市场上，相近期限国债少有成交，仅有报价在3.25%/3.18%附近。
交易员透露，午后受国债期货大涨带动，10年国债等主要现券收益率跌约5-6个基点(bp)。
明日招标国债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。4月27日开始计息，招标结束至4月27日进行分销，5月2日起上市交易。
标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)