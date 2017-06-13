《中国新债预测》两年和五年国债中标结果预测均值分别为3.57%和3.55%

* 招标品种：财政部两年新发/五年续发国债

* 期限及招标金额：2年280亿元；5年400亿元

* 招标时间: 周三(6月14日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、保险、基金)

* 预测区间：3.54%-3.61%；3.53%-3.60%

* 预测均值: 3.57%、3.55%(按各家机构预测值平均)

路透北京6月13日 - 中国财政部周三将新发两年期国债，同时续招标发行五年期国债。路透调查显示，近日二级市场情绪偏暖，且上午国开行新债中标收益率均低于预期，故预计明天国债需求尚可；不过考虑到两年期品种流动性欠佳，其需求料相对偏低。

受访的七家机构预计明日两年期国债定位略高于二级，而五年期品种定位或在二级水准附近，预测均值分别为3.57%和3.55%。

华南一银行交易员说，“需求五年的我觉得应该还不错，不过明天一级供给还蛮大的，五年可能会有大行和券商，需求还行，今天国开招的也还不错。”

北京一基金交易员称，“两年可能会相对弱一点，基本见不到成交，投了基本上就拿着。五年应该银行需求会不错。”

国信证券最新报告称，从交易机构角度来看，短线操作风险较大，仍需耐心等待机会，但对于负债稳定的配置机构而言，当前收益率曲线过于平坦，债券投资价值突出，值得逢高介入。

该报告并指出，综合考虑近期资金面等因素，预计本次国债中标结果将在二级附近的位置。

中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.5621%。

中国国家开发银行周二上午招标的一、三和10年增发债，中标收益率均低于此前预测均值，投标倍数也都在3倍以上，显示需求不错。

明日招标的两年期为财政部今年第12期新发国债，五年期为财政部今年第七期国债的第二次续发，票面利率3.13%。全部为竞争性招标，均进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的分别为利率和价格。招标当日，之前发行的五年期同期国债停止交易一天；两期债招标结束至6月15日进行分销，6月19日起上市交易。

五年续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，自2017年4月13日开始计息，发行手续费为承销面值的0.1%。两年新发国债的发行手续费为承销面值的0.05%。