《中国新债预测》五年国债利率均值3.12%，机构情绪偏谨慎料需求一般

* 招标品种：财政部五年新发国债
* 期限及招标金额：320亿元人民币
* 招标时间: 周三(12日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：3.08%-3.15%
* 预测均值: 3.12%(按各家机构预测值平均)
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。
“五年国债的二级一直都不太活跃，但感觉大行最近对3、5年的需求是有所增加的，之前一级招标结果是高于当天二级的，最近是基本持平，所以说需求相对好些了，”华中一银行交易员表示。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.1107%。
上海一银行交易员则表示，银监会监管套利等消息令整体市场交投仍不乐观，谨慎情绪下预计明日国债需求定位偏高。
中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。
明日招标新债为财政部今年第七期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该债4月13日开始计息，招标结束至4月13日进行分销，4月17日起上市交易。
标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完)
(发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)