《中国新债预测》国开行一年增发债预测均值3.97%，关注资金面变化

* 招标品种：国开行一年期固息增发债 * 招标金额：50亿元；可至多追加18亿 * 招标时间：5月23日09:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.93%-4.03% * 预测均值：3.97% 路透上海5月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一年固息债。路透调 查显示，因有手续费暗返，此前该期限国开新债一直较二级水平有较大折让。考虑明日仅有 一期债招标，因此定位有望继续低于二级，预测均值落在3.97%附近，当然也要关注届时资 金面的变化。 北京一券商交易员表示，与长期限比，一年期品种受流动性影响相对明显。若明日资金 面没有大变化，明日新债定位有望以二级水平为基础，扣除手续费后推算得出，在4%以下概 率较大。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年期最新收益 率为4.1847%。最新个券估值 为4.0283%。 交易员并称，一般来说，一年国开债实际手续费返还比例超过0.1%。今日二级市场上， 该增发债的标的券170204最新成交在4.08%左右，午后即涨了3个基点(bp)，不排除有机构对 明天新债预期偏空而提前卖出所致，这种动向也值得关注。 明日招标新债为国开行今年第四期 的增发债，票面利率3.20%。首场招 标结束后，还将向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元 、10亿元、3亿元当期债券。 具体发行条款如下： 2017年第四期增发债 ------------------------------------ 发行上限 50亿元 追加额度 至多18亿元 期限/计息方式 1年固息 招标方式 单一价格(荷兰式) 追加发行采用数量招标方式 缴款日 5月26日 起息日 2017/3/13 分销期 5月24日-5月26日(银行间) 5月24日-5月25日(柜台) 上市日 5月31日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 无 ----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)