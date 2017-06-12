《中国新债预测》国开行一、三和10年债预测均值3.97%、4.22%和4.24%

* 招标品种：国开行1/3/10年期固息增发债 * 招标金额：1年：40亿，可追加不超过25亿元柜台债； * 3年：40亿；10年：100亿 * 招标时间：6月13日9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.91%-4.02%；4.18%-4.26%；4.22-4.27% * 预测均值：3.97%；4.22%；4.24% 路透上海6月12日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三和10年三期债 。路透调查显示，周末官媒集中发声稳定半年末流动性预期，助推现券情绪明显改善，主要 利率债收益率下行5-7个点不等，若情绪能持续，明日国开债需求有望向好，收益率预测均 值分别落在3.97%、4.22%和4.24%。 “大家都是给点阳光就灿烂啊，二级收益率下了蛮多的，应该还是监管和资金的预期暂 时企稳了吧，”上海一银行交易员称，“市场需求一直都在，之前担心的事情缓和了，需求 就出来了。” 不过华中一银行交易员表示，今日市场表现略超预期，明天若没有重大利好消息，不排 除收益率回升的可能性，短期对市场还是持谨慎态度，并没有太过乐观。 金融时报周六发表文章称，在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”前提下，银 行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的流动性风险及引发系统 性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演。 中国官方媒体--新华社周日报导称，央行过去一周公开市场操作充分释放出稳定市场预 期的政策信号，大可不必慌张，但维护流动性基本稳定并不意味着从此货币政策就会“大放 水”，今年的货币政策是稳健中性，即不紧不松。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.2596%、4.3063%和4.3369%。 明日招标的三期债为该行今年第四期 、第五期 和第10 期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿，可追加不超过25亿元柜台债 3年：40亿；10年：100亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 6月13日9:30-10:30 追加投标时间10:50-11:00 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1年：6月16日；3/10年：6月15日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 1年：6/14-6/16；柜台债：6/14-6/15 3/10年：6/14-6/15 上市日 1年：6月20日；3/10年：6月19日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)