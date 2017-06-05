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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 16:25 BJT

《中国新债预测》国开行三、七和10年债预测均值4.26%、4.42%和4.30%

    * 招标品种：国开行3/7/10年期固息增发债
    * 招标金额：3年：50亿；7年：30亿；10年：110亿
    * 招标时间：6月6日9:30-10:30
    * 受访人数：10位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：4.22%-4.30%；4.40-4.45%；4.29-4.33%
    * 预测均值：4.26%；4.42%；4.30%

    路透上海6月5日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发三、七和10年三期债。
路透调查显示，现券二级近期非国债走势表现略逊，同时随着6月半年末将至，机构整体情
绪亦显谨慎，料明日国开行三期债需求较为一般，收益率预测均值分别落在4.26%、4.42%和
4.30%。
    
    “非国债二级感觉没啥需求，银行需求也不大，明天国开结果能贴着二级就算不错了，
”上海一券商交易员称，“估计中标结果应该不会有什么惊喜，大家主要还是会关注周三的
国债吧。” 
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述三个期限最
新收益率依次为4.3080%、4.4501%和4.3451%。   
    
    银行间债市周一早盘现券收益率有所回落，国债跌幅更为明显，10年活跃券下行约3个
基点（bp），国债期货同步走强。因就业数据不佳上周五美国国债收益率进一步下滑，此外
周末英国伦敦再度发生恐袭事件，避险情绪升温亦助推债市。                   
                     
    明日招标的三期债为该行今年第五期               、第一期               和第10
期               的增发债，票面利率分别为3.88%、3.85%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第5/1/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3年：50亿；7年：30亿；10年：110亿
    期限/计息方式   3/7/10年固息
    招标时间        6月6日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月8日
    起息日          3年：2017/4/19；7年：2017/1/9
                    10年：2017/4/10
    分销期          6/7-6/8
    上市日          6月12日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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