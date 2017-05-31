《中国新债预测》国开行三、五和10年债预测均值4.26%、4.31%和4.31%

* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：40亿；10年：70亿 * 招标时间：6月1日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：4.22%-4.31%；4.28-4.35%；4.29-4.34% * 预测均值：4.26%；4.31%；4.31% 路透上海5月31日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，现券依旧维持偏势震荡格局，今日午后农发行一级新债结果显示，目前机 构配置积极性亦一般，料明日国开行三期债收益率预测均值分别落在4.26%、4.31%和4.31% 。 上海一银行交易员称，现券二级整体情绪不高，收益率近期也维持震荡走势，虽然今天 国债期货走强，但是现货并未明显跟进，估计明天国开债整体需求一般。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3209%、4.3795%和4.3353%。 农发行今日下午招标的四期债中，三、五和10年期中标收益率分别为4.3043%、4.4005% 和4.4722%，对应投标倍数2.44倍、2.67倍和4.12倍。 明日招标的三期债为国开行今年第五期 、第六期 和第 10期 的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3/5年：40亿；10年：70亿 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 6月1日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月5日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/17 10年：2017/4/10 分销期 6/2-6/5 上市日 6月7日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)