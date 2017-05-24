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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 16:49 BJT

《中国新债预测》国开行三、五和10年债预测均值4.27%、4.30%和4.30%

    * 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债
    * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿
    * 招标时间：5月25日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32%
    * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30%

    路透上海5月24日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三、五和10年三期债
。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松
，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落
在4.27%、4.30%和4.30%。
    
    北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让，
且曲线将继续平坦化。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述三个期限最
新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、170206和17021
0最新成交则都在4.34%附近。
    
    但一券商交易员补充说，不论是现券还是期货，今天五年国债品种表现都相对较好。加
之国开行五年期新债发行实际手续费高于农发，都增加明日该期限国开债定位向低的可能。
    
    农发行今日下午招标的四期债中，三、五和10年期中标收益率分别为4.3116%、4.4024%
和4.5002%。            
    
    银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆
迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小
幅下探后便反弹走高。            
    
    明日招标三期债为国开行今年第五期               、第六期               和第10
期               的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                       2017年第5/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3/5年：50亿；10年：110亿
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月1日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          5/26-6/1
    上市日          6月5日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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