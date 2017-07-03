《中国新债预测》国开行1/3/10年债券通债均值为3.67%、3.97%和4.15%

* 招标品种：国开行1/3/10年期固息增发债(债券通) * 招标金额：1/3年：50亿；10年：100亿 * 1年可追加不超过40亿元柜台债 * 招标时间：7月4日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.55%-3.75%；3.91%-4.02%；4.13%-4.22% * 预测均值：3.67%、3.97%、4.15% 路透上海7月3日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期“债 券通”金融债。路透调查显示，今日主要现券收益率整体上行，但考虑到农发行首批债券通 金融债发行火热，不排除有余温惠及明日新债，定位仍有望低于二级，利(收益)率预测均值 分别为3.67%、3.97%和4.15%。 债券通今日开闸，农发行招标的首批债券通金融债，一年、三年和五年增发固息债中标 收益率分别为3.6538%、3.9957%和4.1044%，投标倍数飙高至10.04倍、10.59倍和9.32倍。 午后一年和三年品种对境外机构的专场追加亦获得满额认购。 上海一银行交易员称，除个别券种，今日现券收益率整体上行，但考虑到明日新债的债 券通属性，算上手续费可能追平二级；当然，若市场走差，也不排除定位略高情况出现。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率为3.8701%、4.0700%和4.2252%。 国开行明日招标三期债中，一年期为今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工行<6 01398.SS>、农行和中行 追加发行总计不超过40亿元用于柜台分销；另外两期为 第五期 和第10期 增发债，票面利率3.88%和4.04%。 明日新债发行将采取境内外协同配合机制，境内聘请中行、中信证券 、农 行 等担任主承销商，由中资银行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团 ，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行(香港)、建设银行(亚洲)、日本三菱东京日联银行香港分行、星展银 行、交通银行香港分行等担任跨境协调人。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发和第5/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：50亿，可追加不超过40亿元柜台债 3年：50亿；10年：100亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 7月4日9:30-10:30 追加投标时间10:50-11:00 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 均为7月11日； 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 7/5-7/11；柜台债：7/5-7/10 上市日 7月13日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均无 ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)