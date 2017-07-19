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《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.96%和4.20%
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2017年7月19日 / 上午9点36分 / 1 天前

《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.96%和4.20%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：3/7年固息增发债
    * 招标金额：3年：70亿；7年：50亿
    * 招标时间：7月20日14:30-15:30
    * 受访人数：9位(银行、基金)
    * 预测区间：3.90%-4.03%；4.15%-4.25%
    * 预测均值：3.96%；4.20%

    路透上海7月19日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三年、七年期固息债
。路透调查显示，周三现券震荡为主，虽然资金面紧势改善有限，但一级利率债表现稳定支
撑信心；预计明日两期债中标收益率将稍低于二级，预测均值分别落在3.96%和4.20%。
         
    上海一银行交易员表示，近期利率债招标情况总体不错，周三下午的农发债更是认购倍
数大幅走高，预计明日国开债增发至少不会逊于二级。不过市场情绪受资金面扰动较大，明
日继续观察。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三年、七年最新
收益率分别为4.0304%和4.2304%。
    
    中国农业发展银行周三下午招标增发的一、七、10年期固息债，中标收益率分别为3.64
84%、4.1928%和4.2159%，投标倍数为6.53倍、5.10倍和6.17倍。            
    
    中国财政部周三续招标发行的七年期固息国债，加权中标收益率3.6056%，与此前3.61%
的预测均值基本一致，并获得3.3亿元人民币追加认购。该期债边际中标收益率为3.6363%，
略低于预测均值3.65%，投标倍数3.76倍。            

    上述两期债分别为该行今年第五期               和第一期               的增发债
，票面利率分别为3.88%、3.85%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第5/1期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3年：70亿；7年：50亿 
    期限/计息方式   3/7年固息
    招标时间        7月20日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7月24日 
    起息日          3年：2017/4/19；7年：2017/1/9
    分销期          7/21-7/24
    上市日          7月26日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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