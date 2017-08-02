《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.99%、4.23%

* 招标品种：国开行3/7年固息增发债 * 招标金额：3年：70亿；7年：50亿 * 招标时间：8月3日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、基金) * 预测区间：3.97%-4.04%；4.20%-4.25% * 预测均值：3.99%；4.23% 路透上海8月2日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年、七年期固息债。 路透调查显示，随资金面紧势缓解现券情绪改善，而一级买盘旺盛更胜二级，料两期国开债 需求不弱，预测均值落在3.99%和4.23%。 北京一银行交易员表示，一级配置需求近期明显升温；但预计国开债招标结果不会比二 级低的太多，毕竟二级暖势可持续性不强，周三午后感觉现券氛围已经转谨慎。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、七年最新 收益率分别为4.0726%、4.2752%。此次增发标的券170205和170201在二级最新成交分别在4. 02%和4.23%。 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、七、10年固息金融债，中标收益率分别为3. 6111%、4.2693%和4.2743%，投标倍数为4.00倍、3.71倍和4.17倍。 中国财政部周三上午招标新发的10年期固息国债，中标利率为3.59%，低于此前市场预 测均值3.63%；同时招标新发行的一年期固息国债中标利率3.33%，亦低于此前预测均值3.38 %。两期债并获得4.6亿元追加认购。 上述两期债分别为该行今年第五期 和第一期 的增发债 ，票面利率分别为3.88%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第5/1期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿；7年：50亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 8月3日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 8月7日 起息日 3年：2017/4/19；7年：2017/1/9 分销期 8/4-8/7 上市日 8月9日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)