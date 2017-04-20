《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡

* 招标品种：财政部30年续发国债
* 期限及招标金额：280亿元人民币
* 招标时间: 周五(21日)10:35-11:35
* 受访人数: 11位(银行、券商、保险)
* 预测区间：3.82%-3.90%
* 预测均值: 3.87%(按各家机构预测值平均)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
上海一银行交易员表示，“今年以来配置力量就没怎么起来过，而且最近监管的事儿搞得人心惶惶，市场一直很弱，30年这种期限应该会发的更高。”
华东一银行交易员谈到，今日两批新债中，上午的进出口行新债结果尚可，但下午国开五年债定位又偏高，显示市场仍未摆脱空头思路，而近期国债一二级表现似乎更弱，预计明日30年国债定位偏高的概率更大。
中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为3.8198%。本次续发标的券170006二级市场最新收益率在3.8350%附近。
进出口行上午招标的三年、五年和10年三期固息债，中标收益率分别为3.9798%、4.1306%和4.2911%。中债相关曲线估值为4.0450%、4.1638%和4.2900%。国开行下午招标增发的三年和五年固息债，中标收益率为3.9531%和4.1367%，此前市场预测均值分别为3.97%和4.11%。
明日招标新债为今年第五期记账式附息国债第一次续发，全部采用竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。该债从2017年2月20日开始计息；票面利率3.77%，按半年付息。
该期债采用单一价格招标方式，标的为价格。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至4月24日进行分销；4月26日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
明日财政部还将同时招标发行100亿元贴现国债，期限三个月。（完）
(发稿 边竞；审校 杨淑祯)