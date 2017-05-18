《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.16%,料需求整体一般

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周五(19日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 4.10%-4.20%

* 预测均值: 4.16%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月18日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，债市近期一级招标情况来看，金融债需求稍好于国债，但现券二级情绪仍谨慎偏空，且超长期限品种流动性不佳，明日需求仍取决于保险类机构，料定位高于二级，利率预测均值落在4.16%。

华中一保险机构交易员称，“也就看大的保险的需求了吧，50年毕竟没有流动性，二级和估值差不多在4.10%附近，悲观点的话到4.20%。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，50年期品种最新收益率为4.1167%。 二级市场上相近期限品种成交在4.10%附近。

明日新债为财政部今年第11期国债，招标时间为5月19日上午10:35至11:35，5月22日开始计息，招标结束至5月22日进行分销，5月24日起上市交易。

该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。