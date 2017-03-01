版本:
中国
财经报道 | 2017年 3月 1日 星期三 08:34 BJT

《中国重要政经日程》--3月1日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

3月1日（周三）

--上午10时国新办举行新闻发布会，人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长游钧将介绍就业和社会保障有关情况。

*--下午2:30发改委召开新闻发布会，介绍《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划有关情况》，发改委交通运输部相关人员将出席。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

5月14日（周日）

--至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 马蓉 ；审校 宿泱韫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐