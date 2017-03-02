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货币新闻 | 2017年 3月 2日 星期四 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--3月2日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

3月2日（周四）

--下午15时 全国政协十二届五次会议新闻发布会在北京举行，大会新闻发言人王国庆向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

5月14日（周日）

--至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科 ；审校 乔艳红)
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