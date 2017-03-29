《中国重要政经日程》--3月29日-9月

=============================今日重要政经日程==========================
3月29日（周三）
--国务院总理李克强与澳大利亚总理特恩布尔在堪培拉议会大厦举行第五轮中澳总理年度会晤；对新西兰进行正式访问，至29日。
--国务院副总理汪洋将赴俄罗斯阿尔汉格尔斯克出席第四届“北极—对话区域”国际北极论坛，并同罗戈津副总理举行中俄总理定期会晤委员会双方主席会晤，至31日。
--上午9时30分 第五届中国（湖南）国际矿物宝石博览会新闻发布会，湖南省政府副秘书长陈仲伯等介绍本届矿博会相关情况，并答记者问。
--上午10时 国台办举行例行新闻发布会。
=============================近期重要政经日程==========================
3月30日（周四）
*--上午9时 国家卫计委在浙江杭州召开杭州特色医改工作成果媒体沟通会，介绍杭州特色医改项目做法和经验并和媒体进行沟通。
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)