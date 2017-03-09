《中国重要政经日程》--3月9日-9月

=============================今日重要政经日程==========================
3/9(周四)
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--9:00 政协记者会：政协委员谈惠民生（恒大集团董事局主席许家印、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏等）
--14:30 人大记者会：国企改革（国资委主任肖亚庆、国资委副主任张喜武和黄丹华等）
--15:00 政协十二届五次会议第二次全体会议
--16:15 人大记者会：加强生态环境保护（环保部部长陈吉宁）
=============================近期重要政经日程==========================
3/10(周五)
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--10:45 人大记者会：金融改革与发展（中国央行行长周小川、央行副行长易纲、潘功胜和范一飞）
--11:00 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次会议第一次全体会议
--15:00 政协十二届五次会议第三次全体会议
3/11(周六)
--9:00 人大记者会：推进实施“中国制造2025”（工信部部长苗圩、工信部副部长辛国斌等）
--10:45 人大记者会：“十三五”开局之年卫生计生改革发展（国家卫生计生委主任李斌等）
--15:00 政协十二届五次会议第四次全体会议
--15:00 人大记者会：2016年创新驱动发展战略实施进展成效和2017年重点工作（科技部部长万钢等）
--16:30 人大记者会：改革开放调结构 创新驱动促发展（商务部部长钟山、商务部副部长王受文和钱克明）
3/12(周日)
--9:00 十二届全国人大五次会议第三次全体会议
--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--17:30 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次、会议第二次全体会议
3/13(周一)
--9:30 政协十二届五次会议闭幕会
3/14(周二)
--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
3/15(周三)
--9:00 十二届全国人大五次会议闭幕会
--李克强总理举行中外记者会
3月23日（周四）
--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
5月14日（周日）
--至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 陈君；审校 沈燕)