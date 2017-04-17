《中国重要政经日程》--4月17日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
4月17日（周一）
--10:00 国新办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2017年一季度国民经济运行情况，并答记者问。
*--中国国务院副总理刘延东访问土耳其、约旦、伊朗、南非，并出席中国-南非高级别人文交流机制首次会议，至27日。
=============================近期重要政经日程==========================
4月19日（周三）
--中国国务委员杨洁篪同欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席莫盖里尼举行第七轮中欧高级别战略对话。
4月25日（周二）
--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判在北京举行，至27日。
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)