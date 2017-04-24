《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
4月24日（周一）
*--上午10时 中国国务院新闻办发布会，请国务院第一次全国地理国情普查领导小组副组长、国土资源部副部长、国家测绘地理信息局局长库热西·买合苏提，国土资源部副部长王广华介绍第一次全国地理国情普查工作和普查公报有关情况。
*--上午10时 中国农业部举行新闻发布会，介绍2017年一季度重点农产品市场运行形势，并回答记者提问。
=============================近期重要政经日程==========================
4月25日（周二）
*--上午10时 中国人力资源和社会保障部举办一季度例行新闻发布会。
--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判在北京举行，至27日。
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
*--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 沈燕；审校 乔艳红)