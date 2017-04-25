《中国重要政经日程》--4月25日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
4月25日（周二）
--上午10时 中国人力资源和社会保障部举办一季度例行新闻发布会。
*--上午10时 国家知识产权局介绍2016年中国知识产权发展状况新闻发布会。
--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判在北京举行，至27日。
=============================近期重要政经日程==========================
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
6月7日（周三）
*--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
*--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张晓翀；审校 沈燕)