《中国重要政经日程》--4月28日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
4月28日（周五）
--下午14:30-16:00 中国社科院《2017年中国经济前景分析》发布会暨中国经济形势报告会召开。
--根据联合国安理会工作安排，4月28日将举行朝鲜半岛核问题安理会部长级公开会，中国外交部长王毅将应邀出席。
=============================近期重要政经日程==========================
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕)