《中国重要政经日程》--5月10日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
5月10日（周三）
--9:30 国家统计局公布4月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)。
*--9:30 国家发改委召开新闻发布会，介绍“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议有关情况。
--10:00 国台办举行例行新闻发布会。
--10:00 国家卫计委召开例行新闻发布会，介绍家庭医生签约服务以及全国护理事业发展有关情况。
*--15:00 国新办举行新闻发布会，商务部副部长钱克明介绍推进贸易畅通，深化“一带一路”经贸合作情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
5月25日（周四）
--2017年产融中国年会在北京召开。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)