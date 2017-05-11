《中国重要政经日程》--5月11日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
5月11日（周四）
*--10:00 国家卫计委召开5月专题新闻发布会，介绍2017年深化医改重点工作任务。
*--10:00 国新办举行新闻发布会，请中国银行业协会专职副会长潘光伟和国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国银行负责人介绍银行业支持“一带一路”举措成效，并答记者问。
*--15:00 国新办举行新闻发布会，请中宣部、教育部、文化部、新闻出版广电总局、中国国际经济交流中心有关负责同志介绍推进与“一带一路”沿线国家民心相通情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
5月12日（周五）
*--14:00 国家卫计委在甘肃省兰州市召开兰州特色医改工作成果媒体沟通会，介绍兰州特色医改项目做法和经验。
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
5月25日（周四）
--2017年产融中国年会在北京召开。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)