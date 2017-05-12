《中国重要政经日程》--5月12日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
5月12日（周五）
*--10:00 国新办举行新闻发布会，请发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。
--14:00 国家卫计委在甘肃省兰州市召开兰州特色医改工作成果媒体沟通会，介绍兰州特色医改项目做法和经验。
*--14:30 中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库主办第五期国际经济形势跟踪研究专题研讨会，本期主题：一带一路的挑战和对策。
=============================近期重要政经日程==========================
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月15日（周一）
*--9:00 中国国际经济交流中心主办的第五届全球智库峰会召开。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
5月25日（周四）
--2017年产融中国年会在北京召开。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
6月17日（周六）
*--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)