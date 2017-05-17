《中国重要政经日程》--5月17日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
5月17日（周三）
--10:00 国家卫计委厅召开5月专题新闻发布会，介绍健康扶贫地方典型经验。
*--10:00 国新办举行新闻发布会，共青团中央书记处第一书记秦宜智、常务书记贺军科介绍《中长期青年发展规划（2016—2025年）》有关情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
*--中国与东盟国家落实《南海各方行为宣言》第14次高官会在贵州省贵阳市举行。
5月19日（周五）
*--第23次中国-东盟高官磋商在贵州省贵阳市举行。
*--中国-菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议在贵阳市举行。
5月25日（周四）
--2017年产融中国年会在北京召开。
*--上期所和中金所共同主办的第十四届上海衍生品市场论坛举行，至26日。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
6月17日（周六）
--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)