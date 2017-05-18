《中国重要政经日程》--5月18日-9月3日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
=============================今日重要政经日程==========================
5月18日（周四）
*--9:30 国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并答记者提问。
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
--中国与东盟国家落实《南海各方行为宣言》第14次高官会在贵州省贵阳市举行。
=============================近期重要政经日程==========================
5月19日（周五）
--第23次中国-东盟高官磋商在贵州省贵阳市举行。
--中国-菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议在贵阳市举行。
*--中国外长王毅将访问毛里塔尼亚、佛得角、马里、科特迪瓦四国，至23日。
5月25日（周四）
--2017年产融中国年会在北京召开。
--上期所和中金所共同主办的第十四届上海衍生品市场论坛举行，至26日。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
6月17日（周六）
--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。