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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 08:47 BJT

《中国重要政经日程》--5月19日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

5月19日（周五）

--第23次中国-东盟高官磋商在贵州省贵阳市举行。

--中国-菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议在贵阳市举行。

--中国外长王毅将访问毛里塔尼亚、佛得角、马里、科特迪瓦四国，至23日。

--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。

=============================近期重要政经日程==========================

5月25日（周四）

--2017年产融中国年会在北京召开。

--上期所和中金所共同主办的第十四届上海衍生品市场论坛举行，至26日。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。

6月7日（周三）

--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。

6月8日（周四）

--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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