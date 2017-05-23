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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--5月23日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

5月23日（周二）

*--10:00 文化部举办2017年文化和自然遗产日非遗活动暨第六届中国成都国际非遗节新闻发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

5月25日（周四）

--国台办举行新闻发布会。

--2017年产融中国年会在北京召开。

--上期所和中金所共同主办的第十四届上海衍生品市场论坛举行，至26日。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。

5月30日（周二）

*--国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。

6月7日（周三）

--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。

6月8日（周四）

--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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