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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--5月26日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

5月26日（周五）

--9:00 2017中国扶贫国际论坛召开。主题是：减贫治理方案的开发与分享。

*--宁夏新闻办举行发布会，商务部副部长钱克明、中国贸促会副会长王锦珍、宁夏回族自治区副主席王和山介绍融入“一带一路”建设·中阿经贸合作暨2017中阿博览会有关情况,并答记者问。

*--15:00 国新办举行例行吹风会，海关总署副署长邹志武介绍推进全国通关一体化有关工作情况，并答记者问。

--上期所和中金所共同主办的第十四届上海衍生品市场论坛举行，至26日。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。

=============================近期重要政经日程==========================

5月30日（周二）

--国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。

6月7日（周三）

--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。

6月8日（周四）

--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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