《中国重要政经日程》--5月26日-9月3日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
=============================今日重要政经日程==========================
5月26日（周五）
--9:00 2017中国扶贫国际论坛召开。主题是：减贫治理方案的开发与分享。
*--宁夏新闻办举行发布会，商务部副部长钱克明、中国贸促会副会长王锦珍、宁夏回族自治区副主席王和山介绍融入“一带一路”建设·中阿经贸合作暨2017中阿博览会有关情况,并答记者问。
*--15:00 国新办举行例行吹风会，海关总署副署长邹志武介绍推进全国通关一体化有关工作情况，并答记者问。
--上期所和中金所共同主办的第十四届上海衍生品市场论坛举行，至26日。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。
=============================近期重要政经日程==========================
5月30日（周二）
--国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
6月17日（周六）
--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为