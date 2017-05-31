《中国重要政经日程》--5月31日-9月3日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
=============================今日重要政经日程==========================
5月31日（周三）
*--国务委员杨洁篪于5月29日至31日访问日本并同谷内局长举行第四次中日高级别政治对话。
=============================近期重要政经日程==========================
6月3日（周六）
*--清华五道口全球金融论坛在北京召开，至4日。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
6月17日（周六）
--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为