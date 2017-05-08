《中国重要政经日程》--5月8日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================
5月8日（周一）
*--10:00 国新办举行新闻发布会，国资委主任肖亚庆和中国石油、国家电网、中国移动、国机集团、中国中车、中国交建负责人介绍中央企业参与“一带一路”共建情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
5月9日（周二）
*--10:00 农业部新闻办公室举行新闻发布会，农业部发言人叶贞琴等向媒体介绍农业绿色发展五大行动有关情况，并答记者问。
*--中国社科院主办2017年中国房地产高峰论坛，发布《房地产蓝皮书》。
5月14日（周日）
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，至15日。
5月18日（周四）
--中国消费金融暨科技创新大会召开，至19日。
5月25日（周四）
--2017年产融中国年会在北京召开。
6月7日（周三）
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
6月8日（周四）
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)