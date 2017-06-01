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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--6月1日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月1日（周四）

*--国务院总理李克强5月31日启程，对德国进行正式访问并同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤，赴布鲁塞尔同欧洲理事会主席唐纳德·图斯克、欧盟委员会主席让－克洛德·容克举行第十九次中国－欧盟领导人会晤、对比利时进行正式访问；至6月2日。

=============================近期重要政经日程==========================

6月3日（周六）

--清华五道口全球金融论坛在北京召开，至4日。

6月7日（周三）

--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。

6月8日（周四）

--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。

6月10日（周六）

*--2017中国新城新区发展国际高峰论坛在廊坊召开，至11日。

6月11日（周日）

*--2017中关村创新论坛在北京召开。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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