《中国重要政经日程》--6月13日-9月3日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
=============================今日重要政经日程==========================
6月13日（周二）
*--15:30 外交部和吉林省政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：精彩吉林 相约世界”。届时，外交部长王毅将发表讲话，吉林省委书记巴音朝鲁、省长刘国中将分别致辞和推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。
=============================近期重要政经日程==========================
6月14日（周三）
*--10:00 国台办举行例行新闻发布会。
*--10:00 农业部举行新闻发布会，农业部于康震副部长等介绍《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》有关情况，并答记者问。
--金砖国家协调人第二次会议在中国山东省青岛市举行，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题；本次会议由金砖国家事务协调人李保东副外长主持，其他金砖国家协调人、副协调人及新开发银行代表将出席，至15日。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
6月17日（周六）
--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
6月19日（周一）
--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为