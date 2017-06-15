《中国重要政经日程》--6月15日-9月3日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
=============================今日重要政经日程==========================
6月15日（周四）
*--9:30 国家发改委新闻会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。
--10:00 吉林省政府新闻办在北京召开第十一届中国-东北亚博览会新闻发布会。
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
--金砖国家协调人第二次会议在山东省青岛市举行，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题，至15日。
=============================近期重要政经日程==========================
6月16日（周五）
*--11:00 中国科学院在安徽合肥召开新闻发布会，量子科学实验卫星首席科学家、中科院院士潘建伟介绍世界首颗量子科学实验卫星科学研究取得的重大突破并解读相关成果。
6月17日（周六）
--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
6月19日（周一）
--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为